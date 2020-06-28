Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что около 1,2 млн граждан Соединенных Штатов заражены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и каждый седьмой из них не знает о своем заражении. Заявление Трампа, сделанное по случаю Национального дня тестирования на ВИЧ, распространила пресс-служба Белого дома.

«В настоящее время в США примерно 1,2 млн человек живут с ВИЧ. К сожалению, каждый седьмой из них не знает, что у него ВИЧ, и это представляет серьезную угрозу для здоровья», — заявил Трамп.

При этом американский президент отметил, что число случаев заражения вирусом в Соединенных Штатах сократилось более чем на две трети с начала эпидемии ВИЧ/СПИДа в 80-х годах XX века. В год ВИЧ выявляется примерно у 40 тысяч граждан США. Из этих случаев около 80% возникли из-за людей, у которых или не диагностировали вирус, или же они не проходят никакого лечения.

«Эти цифры показывают, насколько критически важно, чтобы мы продолжали использовать американские новаторство и творческий потенциал для разработки методов лечения, которые пресекут распространение ВИЧ», — подчеркивает Дональд Трамп.

На предотвращение распространения ВИЧ и более качественный уход, лечение и защиту людей, живущих с этим вирусом в будущем финансовом году власти США намерены выделить $716 млн.