Киев, , 09:40 — REGNUM На Украине за сутки подтвердили еще 917 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, обновленные 28 июня пресс-службой аппарата совета национальной безопасности и обороны Украины.

Общее число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в стране возросло до 42 982.

За минувшие сутки зарегистрировано 19 летальных случаев (всего 1 129), 233 человека выздоровели (всего 18 934 человека).

В числе лидеров по числу инфицированных Львовская область, где на текущий момент зарегистрировано 5 177 случаев заражения коронавирусом (173 за сутки), Киев, где общее число выявленных случаев заражений составило 4 935 (69 за сутки) и Черновицкая область, где всего было выявлено 4 686 случаев заражения коронавирусом (за сутки — 55).

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Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники правоохранительных органов Украины за два дня составили 355 административных протоколов в связи с нарушениями правил карантина.