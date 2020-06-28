Киев, , 09:38 — REGNUM Есть вероятность, что большинство украинских школ осенью перейдут к обучению в дистанционном режиме. Об этом 27 июня заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским, которое было созвано в связи с ростом заболеваемости COVID-19 на Украине.

Данилов также добавил, что в связи с вероятностью возвращения школ на дистанционное обучение, сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности, приводит слова секретаря СНБО пресс-служба Владимира Зеленского.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил ужесточения карантинных мер в тринадцати областях страны.