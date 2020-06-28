Киев, , 09:03 — REGNUM Телеведущий и журналист из Львова Остап Дроздов рассказал, что он ненавидит Украину и оскорбил своих сограждан. Такое признание телеведущий сделал 28 июня в эфире YouTube-канала ISLND TV.

Как признался Дроздов, его ненависть к своей стране произошла из-за «придурков», проживающих на Украине и не желающих «делать ее своей страной», которые на выборах президента проголосовали за «обитателя дна».

«У меня есть основания ненавидеть свою собственную страну, потому что я в ней несчастлив. Я ее гражданин, я тут вырос и сформировался, я все эти тридцать лет глобально несчастливый человек», — заявил он.

Также, по словам журналиста, у Украины есть единственная цель ее существования — быть антиподом России и другой цели у нее нет.

«Она всегда может быть независимой, но пророссийской, но тогда это не Украина», — сказал журналист.

Отметим, Остап Дроздов неоднократно делал скандальные высказывания и в том числе и в адрес Украины. Также раньше он сравнивал проживающих в Донбассе с животными и население страны, говорящее на русском языке «залогом войны», отмечая, что эти люди «должны исчезнуть как вид».