Пекин, , 08:32 — REGNUM Отгрузки носимых устройств в Китае просели за первый квартал года, сообщает 27 июня агентство Синьхуа.

Производители носимых устройств отгрузили в стране 17,62 млн единиц товаров за первый квартал года, что на 11,3% в годовом исчислении, сообщили в аналитической компании International Data Corporation (IDC).

Отгрузки базовых носимых устройств, которые не поддерживают приложения третьих сторон упали на 5,5% за указанный период относительно аналогичного периода годом ранее. В то же самое время продажи «умных» носимых устройств просели на 33,3% за тот же период.

В первом квартале отгрузки наушников взлетели на 26,5% в годовом исчислении, что специалисты связывают с ростом спроса. За указаны период компании Huawei, Xiaomi and Apple заняли первые три места по объему отгрузок, заняв 24,3% долю на рынке в целом.