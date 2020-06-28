Кишинёв, , 09:01 — REGNUM В Молдавии запретили работу парков развлечений и проведение ярмарок, решение об этом было принято 27 июня национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении.

В комиссии также отметили, что в зависимости от развития эпидемиологической ситуации, данные меры будут пересмотрены.

Несоблюдение постановления комиссии грозит административной или уголовной ответственностью.

Читайте также: В Молдавии за сутки выявили 304 случая заражения SARS-CoV-2

Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущие сутки в Молдавии было выявлено 304 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 16 080.