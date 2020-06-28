Екатеринбург, , 08:08 — REGNUM В Свердловской области 28 июня ожидаются ливни, грозы и град. Об этом сообщают синоптики.

Как отмечает пресс-служба регионального управления МЧС, жителям региона рекомендуется соблюдать во время непогоды меры безопасности. Если началась гроза, то лучше не пользоваться мобильными телефонами, отключить электроприборы и закрыть двери и окна. Если же гроза застала на улице, то нужно укрыться в углублениях, например, у подножия склонов, также возможно присесть в сухую яму или траншею.

Сотрудники МЧС не рекомендуют суетиться и бежать во время грозы. Также нежелательно передвигаться плотной группой. Если же на улице застал град, то нужно выбрать укрытие либо прикрыть голову руками, сумкой или одеждой. Под деревьями прятаться категорически не рекомендуется.

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