Канберра, , 07:32 — REGNUM В австралийском штате Виктория временно вводят принудительное тестирование на наличие коронавируса нового типа для прибывающих в регион, заявил губернатор штата Дэниел Эндрюс в ходе пресс-конференции.

«Взять это под контроль это то, что мы можем сделать, и тестирование с отслеживанием контактов это наиболее эффективный способ», — заявил он.

Ранее власти штата отмечали, что около 30% возвращающихся в Австралию граждан отказались от проведения тестов на выявление коронавируса. Теперь в штате Виктория это станет обязательной процедурой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал продолжит смягчение карантинного режима в стране, несмотря на рост числа зараженных коронавирусом в штате Виктория. Он отметил, что Австралии необходимо наращивать возможности по борьбе со вспышками заболевания.

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