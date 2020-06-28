Лима, , 06:58 — REGNUM В Перу за прошедшие сутки выявили 3625 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба перуанского министерства здравоохранения.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на перуанской территории достигло 275 989. К настоящему времени в больницах Перу находятся 10 762 пациента, из них 1169 — в реанимации. Также число умерших от осложнений COVID-19 в стране выросло до 9135.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Перу решили продлить режим чрезвычайного положения до конца июля в связи с ростом числа зараженных коронавирусом нового типа. В частности, внешние границы в стране останутся закрытыми до 1 августа.

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