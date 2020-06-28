Пекин, , 06:29 — REGNUM Китай продлил желтый уровень погодной опасности еще на сутки из-за мощных ливней на обширной территории страны, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

С утра 28 июня по утро 29 июня ожидаются мощные ливни и ураганы в провинциях Гуйчжоу, Хунань, Хубэй, Хэнань, Аньхой, Цзянсу и Шанхай, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая.

В некоторых регионах возможны осадки до 70 мм в час с сильным ветром. В ряде районов провинций Аньхой и Цзянсу ожидаются ливни до 200 мм осадков в день. В центре рекомендовали местным властям подготовиться к возможным наводнениям и геологическим катаклизмам.

С начала июня на обширных территориях Китая не прекращаются мощные ливни. На юге страны многие реки разились из-за дождей, вызывав наводнения.