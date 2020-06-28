Веллингтон, , 05:58 — REGNUM В Новой Зеландии выявили еще четыре случая заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Сообщается, что четверо новых пациентов — граждане Новой Зеландии, вернувшиеся из-за границы. Сейчас все четверо изолированы. В настоящее время в стране зафиксировано 20 активных случаев заболевания COVID-19.

Всего с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 1176 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также в стране проведены 392 756 тестов на выявление коронавируса нового типа.