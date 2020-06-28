Пекин, , 05:45 — REGNUM В Пекине подтверждено 14 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения, в Пекине также имеется один новый случай подозрения на инфицирование COVID-19. В период с 11 по 27 июня в городе было зафиксировано 311 случаев COVID-19. Все больные находятся на лечении в госпиталях.

Еще 26 бессимптомных случаев также находятся под медицинским наблюдением, отметили в комиссии. Новый кластер инфекции был выявлен в городе вокруг оптового рынка фермерской продукции «Синьфади» спустя 57 дней отсутствия новых случаев заражения.