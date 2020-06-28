Ухань, Китай, , 05:41 — REGNUM В провинции Хубэй в центральной части Китая не выявлено ни одного нового случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, в регионе по-прежнему имеется два бессимптомных случая инфицирования коронавирусом, находящихся под медицинским наблюдением. Ни одного пациента с COVID-19 не числится в больницах страны.

Общее число заболевших в провинции достигло 68 135 человек, включая 63 623 выздоровевших и 4512 погибших. Напомним, что ранее регион был эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае и до сих пор остаётся самым пострадавших от эпидемии регионом страны.