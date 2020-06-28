Шанхай, Китай, , 05:37 — REGNUM Шанхай посетило более 3,73 млн гостей во время трехдневного Праздника драконьих лодок, сообщили 27 июня в Шанхайской муниципальной администрации культуры и туризма.

В администрации отметили, что с ужесточением ограничений количества посетителей в туристических местах из-за эпидемии нового коронавируса, около 150 туристических объектов города зарегистрировали 1,29 млн гостей во время праздников.

В рамках борьбы с эпидемией, люди должны заранее бронировать билеты на туристические объекты, а поток туристов на самих объектах должен быть ограничен 30% от максимально возможного.

Кроме того, туристические достопримечательности, музеи и галереи запустили онлайн-мероприятия на праздники, которые получили более 2,15 млн просмотров.