Чэнду, Китай, , 05:20 — REGNUM Мощные ливни привели к гибели трех человек и пропаже без вести еще 12 в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 27 июня агентство Синьхуа.

Мощные ливни накрыли обширные территории Сычуани еще с утра 26 июня. В уезде Мяньнин выпало 211 мм осадков, что стало серьезным ударом для деревни Дамаву. Один местный житель погиб, еще девять человек пропали без вести, сообщили местные власти.

Кроме того, автомобиль и минивэн из-за ливней были снесены с дороги в реку после того, как был затоплен один из участков национальной трассы в провинции Сычуань.

Двое человек погибли, еще трое пропали без вести. Местные власти предпринимают все усилия по борьбе с разгулом стихии. Более 7000 местных жителей были переселены в безопасное место.