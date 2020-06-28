Пекин, , 05:15 — REGNUM Столица Китая город Пекин выпустил свежее руководство по сдерживанию COVID-19, сообщает 27 июня агентство Синьхуа.

Местным жителям придется продолжить носить лицевые маски и поддерживать социальное дистанцирования, а также часто мыть руки. Маски стали обязательными в госпиталях, людных туристических местах и в общественном транспорте, сообщили в Пекинском центе контроля и профилактики инфекционных заболеваний.

Новые руководства оговаривают, что жители с респираторными инфекциями должны избегать общественных мест, а также при неизбежных обстоятельствах нахождения в людных местах, они должны носить лицевые маски.

Людям рекомендовано мыть руки чаще, особенно если они контактируют с сырым мясом, птицей или морепродуктами. Кроме того, немытые руки они должны держать как можно дальше ото рта, говорится в руководстве.

Напомним, что с 11 июня в Пекин были выявлены сотни новых случаев COVID-19, что побудило местные власти предпринять новые меры сдерживания эпидемии.