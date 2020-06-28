Урумчи, Китай, 28 июня 2020, 05:08 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая планирует нарастить площади производства семян с целью развития сельского хозяйства в стране, сообщает 27 июня агентство Синьхуа.
Регион намерен увеличить производственные районы семян почти до 280 тыс. га к 2025 году, чтобы увеличить объемы качественных семян пшеницы, кукурузы, хлопка и прочих зерновых, сообщили в местном департаменте сельского хозяйства. В настоящее время в регионе насчитывается около 233 тыс. га производственных площадей под семена, которые дают около миллиона тонн семян ежегодно.
Проект расширения также будет включая улучшение почв, строительство ирригационных и водоотводных мощностей, ремонт сельских дорог и создание 60 региональных центров разведения семян.