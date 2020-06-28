Пекин, , 05:03 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая объявила желтый уровень погодной опасности из-за мощных ливней, которые обрушились на обширную часть страны, сообщает 27 июня агентство Синьхуа.

По данным Национального метеорологического центра, мощные ливни и ураганы ожидаются в провинциях Сычуань, Гуйчжоу, Хунань, Шэньси, Хэнань и Хубэй в текущие сутки.

В некоторых районах возможно до 70 мм осадков за час, сообщили в центре, предупреждая, что в некоторых районах провинций Хэнань и Хубэй возможно до 280 мм осадков за сутки. В Китае действует четырехцветная система предупреждения о погодной опасности, где степень угрозы увеличивается от синего и желтого к оранжевому и красному.

Метеорологи рекомендуют местным властям приготовиться к возможным катаклизмам вроде наводнений и схода оползней. В Китае с начала июня не прекращаются мощные ливни, которые уже привели к переполнению львиной части рек на юге страны.