Гонконг, Китай, , 04:57 — REGNUM Власти Китая отчитались об актуальной ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

В специальном административном районе (САР) Гонконг было выявлено в общей сложности 1197 случаев COVID-19 за все время эпидемии, включая семь смертельных. Из больниц было выписано 1095 человек. В САР Макао выявлено 46 заболевших, из которых 45 человек вылечились, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

На Тайване выявлено всего 447 заболевших, из которых 435 вылечились. Скончались семь человек. Общее число заболевших на материковой части