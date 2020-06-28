Пекин, , 04:53 — REGNUM За прошедшие сутки еще семь человек покинули госпитали Китая по выздоровлению от COVID-19, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 415 пациентов с коронавирусом продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях Китая, включая восьмерых в тяжелом состоянии.

Всего 78 451 пациент был выписан из больниц по выздоровлению. Общее число заболевших в Китае достигло 83 500 за все время эпидемии. За прошедшие сутки в стране было выявлено 17 новых случаев коронавируса.