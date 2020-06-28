Пекин, , 04:50 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено три новых «импортных» случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число таких «импортных» случаев в стране достигло 1902 за все время эпидемии. Среди трех новых случав, один был выявлен в городе центрального подчинения Шанхае и один — в провинции Шэньси и еще один — в провинции Ганьсу.

Среди «импортных» пациентов в Китае 1816 уже были выписаны из больниц страны по выздоровлению, еще 86 продолжают получать медицинскую помощь, включая одного в тяжелом состоянии. Смертей нет.