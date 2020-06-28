Пекин, , 04:45 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено 17 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

Из общего числа новых случаев, 14 являются локальными и оставшиеся три — привезенными из-за рубежа. Все локальные случаи приходятся на Пекин, отметили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Смертей от опасной инфекции за прошедшие сутки в Китае не было. Напомним, что Пекин стал новым эпицентром коронавируса в Китае после того, как на оптовом рынке фермерской продукции «Синьфади» было выявлено несколько кластеров инфекции.