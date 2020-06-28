Мехико, , 04:35 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки скончались 602 пациента от осложнений COVID-19, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Всего с начала пандемии в Мексике от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончался 26 381 пациент. Также за минувшие сутки в стране выявили 4410 случаев заражения SARS-CoV-2. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Мексике достигло 212 802.

Как сообщало ИА REGNUM, власти мексиканской столицы Мехико решили с 29 июня начать смягчение карантинных мер. Согласно плану властей столицы Мексики, в городе начнут открываться отели, центральные площади, заведения общественного питания, магазины и рынки.

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