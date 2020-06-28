Вашингтон, , 04:12 — REGNUM Принстонский университет убрал из названий факультета и колледжа имя 28-го президента Соединенных Штатов Вудро Вильсона из-за его расистских взглядов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Совет попечителей пришел к заключению, что расистские взгляды и политика Вильсона делают его имя неподходящим для факультета общественных и международных отношений и жилого здания колледжа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что студенты и педагоги университета поддерживают это решение и решительно выступают против расизма.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз не исключил, что штат изменит свой флаг, чтобы убрать из него символику Конфедеративных Штатов Америки.

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