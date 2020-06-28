Сиэтл, США, , 03:27 — REGNUM Губернатор американского штата Вашингтон Джей Инсли приостановил переход к четвертому этапу снятия карантинных ограничений. Об этом говорится в официальном заявлении политика.

«Четвертый этап подразумевает возвращение к нормальной жизни, а мы не можем этого делать в связи с ростом числа зараженных», — заявил он.

Инсли подчеркнул, что так же, как и другие жители штата, желает возвращения к нормальной жизни, однако новый рост числа зараженных коронавирусом не позволяет этого сделать. Он также призвал жителей носить медицинские маски, соблюдать личную гигиену и держать социальную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в США превысило 2,5 млн. Также общее число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 125 472.

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