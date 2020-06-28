Сантьяго, , 03:04 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 3907 человек, зараженных новым коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные чилийского министерства здравоохранения.

Отмечается, среди новых пациентов 426 не проявляют симптомов заболевания. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Чили достигло 267 766. За 27 июня выросло и число умерших от осложнений COVID-19 до 5347.

Также сообщается, что наиболее пострадавшими регионами в стране от пандемии являются столичный регион Сантьяго, а также Антофагаста.

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