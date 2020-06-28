Богота, , 02:43 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 4149 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского министерства здравоохранения.

Отмечается, что это самый высокий суточный рост числа заболевших с начала пандемии. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на колумбийской территории достигло 88 591. Также за 27 июня скончались 128 человек от осложнений COVID-19. Всего с начала пандемии в Колумбии умерли 2939 человек от болезней, вызванных новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк одобрил выделение Колумбии кредита в размере $700 млн на борьбу с коронавирусом. Предполагается, что основная часть средств пойдет на укрепление колумбийской системы здравоохранения.

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