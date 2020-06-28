Бразилиа, , 02:23 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки выявили 38 693 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба бразильского министерства здравоохранения.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на бразильской территории достигло 1 313 667. Также за 27 июня в Бразилии скончались 1109 человек от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 57 070 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 27 июня, во всем мире подтверждено 9 653 048 случаев заражения коронавирусом нового типа. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США, Бразилии, России, Индии и Великобритании.

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