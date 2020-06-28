Лима, , 01:15 — REGNUM Власти Перу решили продлить режим чрезвычайного положения до 31 июля в связи с ростом числа зараженных новым коронавирусом, сообщает газета El Comercio.

В частности, в стране останутся закрытыми границы до начала августа. При этом ряд карантинных мер все же будет ослаблен. Например, требование об обязательной самоизоляции будет действовать только для детей до 14 лет и жителей страны старше 65 лет.

К 28 июня в Перу подтвердили 272 364 случая заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 8939 человек. С болезнью справились 159 806 пациентов.

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