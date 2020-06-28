Багдад, , 01:11 — REGNUM В Ираке за прошедшие сутки выявили 2069 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба иракского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 43 262. Также за 27 июня в Иране скончался 101 пациент от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 1660 человек.

По данным иракского минздрава, комендантский час в Багдаде не помог остановить распространение инфекции. Ожидается, что в Ираке совет здравоохранения обсудит с силовиками ситуацию с ростом числа зараженных коронавирусом нового типа.