Берн, , 00:49 — REGNUM Власти швейцарского Цюриха направили на карантин около 300 посетителей и персонал ночного клуба, после выявленных шести случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает Reuters.

Сообщается, что 21 июня клуб Flamingo Club посетил мужчина, у которого уже 25 июня подтвердили заражение коронавирусом нового типа. Вскоре диагноз подтвердился еще у пятерых посетителей ночного клуба. В связи с этим всех, кто посещал клуб в тот день, отправили на принудительный 10-дневный карантин.

Агентство отмечает, что в Швейцарии был зафиксирован роста числа зараженных новым коронавирусом после ослабления ряда карантинных ограничений. В частности, за 22 июня на швейцарской территории было выявлено 18 случаев инфицирования коронавирусом, а уже 27 — 69 случаев.