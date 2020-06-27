Вена, , 23:37 — REGNUM Руководство министерства иностранных дел Австрии вызвало турецкого посла для дачи объяснений в связи с участием турецкой молодежи в нападениях на курдских демонстрантов. Об этом 27 июня сообщается в заявлении ведомства.

«Мы не допустим перенесения конфликтов из Турции в Австрию», — отмечается в заявлении дипломатического ведомства.

Напомним, ранее в столице Австрии, городе Вена турецкие активисты совершили нападения на курдских демонстрантов, выступающих за права женщин, в ходе столкновений ранения получили пятеро сотрудников правопорядка.

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