Рединг, Великобритания, , 23:50 — REGNUM Задержанному по подозрению в убийстве трех человек в парке британского города Рединг предъявили обвинения, судебное заседание назначено на 29 июня. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда.

Отмечается, что королевская прокурорская служба Великобритании в субботу, 27 июня, выдала санкцию на предъявление обвинения Хаири Саадаллу, которому вменяется совершение тройного убийства и тройного покушения на убийство.

«Саадалла предстанет перед Вестминстерским магистратским судом в понедельник, 29 июня», ― говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённое нападение на людей в парке Форбери гарденс в центре британского города Рединга произошло в субботу, 20 июня. В результате нападения погибли три человека и трое пострадавших были отправлены в больницы.

По подозрению в совершении преступления полицией был задержан 25-летний житель города Хаири Саадалла, который является беженцем из Ливии и ранее судимым за не связанные с терроризмом преступления.

Читайте ранее в этом сюжете: Джонсон готов пересмотреть законы Британии ради предотвращения терактов