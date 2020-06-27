Киев, 27 июня 2020, 22:56 — REGNUM Мэр украинского города Конотоп Артем Семенихин публично осквернил флаг России, посредством его сожжения вблизи посольства России в Киеве. Соответствующее видео было опубликовано 27 июня на странице в социальной сети Facebook.
Решение было принято после просмотра указанным субъектом видеоролика одного из блогеров, в котором разоблачается преступная деятельности Семенихина.
Мэр города Конотоп не стал отвергать вменяемые ему обвинения, вместо этого он предпочел поджечь государственный флаг России.
Напомним, указанный градоначальник известен своими русофобскими взглядами, в частности в январе 2020 года он был инициатором установления памятника известному приспешнику нацистов Степану Бандере в 70 км от границы с Россией.