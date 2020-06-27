Анкара, , 22:35 — REGNUM За прошедшие сутки в Турции было выявлено 1372 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 27 июня сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на странице в соцсети Twitter.

По его словам, всего в Турции количество подтверждённых случаев заражения достигло 195 883. Из них за сутки скончались 17 пациентов, общее количество летальных исходов достигло 5082.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня минздрав Польши сообщил, что за истекшие сутки на территории страны было выявлено 319 новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: В Польше за сутки скончались шесть пациентов с COVID-19