Варшава, , 22:16 — REGNUM За истекшие сутки на территории Польши было выявлено 319 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июня сообщает польский минздрав.

По данным министерства, в результате этого общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране возросло до 33 714.

Также сообщается, что за сутки от COVID-19 в стране скончались шесть человек и потому общее число летальных исходов достигло 1435.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире, сообщил, что за минувшие сутки на территории США было выявлено более 45 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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