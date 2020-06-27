Ашхабад, , 22:14 — REGNUM Туркменские врачи обсудили со специалистами-эпидемиологами из Армении меры по профилактике и лечению коронавируса и других опасных инфекционных заболеваний, передает «Медиа-Туркмен».

Участники видеоконференции поделились информацией о методах борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.

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Туркменские делегаты отметили, что в Туркмении до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Армянские специалисты, в свою очередь, рассказали коллегам об особенностях применяемых в Армении мер по противодействию распространению коронавируса, нюансах ведения обычных и бессимптомных пациентов с положительным тестом на COVID-19, специфике противовирусного лечения и выявления источников заражения.

Вся эта информация была представлена экспертами из Армении в виде наглядной презентации, особое внимание в которой было уделено схемам лечения амбулаторных и стационарных больных в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

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