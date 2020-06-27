Вашингтон, , 22:02 — REGNUM Бюджет министерства обороны США в 2021 году может снизится на $8 млрд 500 млн. Об этом 27 июня сообщается в финансовом документе Пентагона.

В общей сложности на потребности обороны Соединенных Штатов планируется выделить $ 732 млрд. Законопроект был подготовлен членом Палаты представителей США от Демократической партии Адамом Смитом.

«Предложение Смита предусматривает выделение $732 млрд на нужны национально обороны», — говорится в документе.

Предполагается, что на проведение военных операций за рубежом пойдет $69 млрд, на финансирование научных разработок — $60 млн, а на борьбу с коронавирусной инфекцией $50 млн.