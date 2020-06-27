Вена, , 21:53 — REGNUM В результате столкновений между курдскими и турецкими демонстрантами в столице Австрии, городе Вена пострадали пятеро сотрудников правопорядка. Об этом 27 июня сообщается в заявлении местной полиции.

Инцидент произошел в районе Фаворитен, турецкие активисты пытались сорвать демонстрацию курдских манифестантов, в дело вмешалась полиция.

В сторону силовиков была брошена петарда, взрыв которой привел к травмам пятерых полицейских. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, беспорядки в Вене начались в среду, 24 июня, когда курдские демонстранты вышли на улицы, выступив в поддержку прав женщин. Турецкие активисты с самого начала мероприятий начали агрессивно реагировать на манифестации со стороны курдов.