Женева, Швейцария, , 22:02 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 9 653 048, зарегистрировано 491 128 летальных исхода. Об этом 27 июня сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире выявлено 179 316 новых случаев инфицирования, скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 6866 человек.

Наибольшее число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в США — 2 407 590 (+40 526 выявленных фактов за сутки), в Бразилии — 1 228 114 (+39 483), в России — 627 646 (+6852), в Индии — 508 953 (+18 552) и в Великобритании — 309 364 (+1380).

Кроме этого, неуклонно растет число выявленных заражённых в Перу — 268 602 (+3 913) и в Чили — 263 360 (+4 296).

С начала пандемии список стран по числу летальных исходов от COVID-19 возглавили США — 124 161 человек (+2516 за сутки), Бразилия ― 54 971 (+1141), Великобритания — 43 414 (+184), Италия — 34 708 (+30), Франция — 29 700 (+25), Испания — 28 338 (+0) и Мексика — 25 060 (+736).

Напомним, ранее, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире было зарегистрировано 9 473 214 случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 484 249 человека. За сутки было выявлено 177 012 фактов инфицирования, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 5116 человек.

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