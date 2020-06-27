Женева, Швейцария, , 21:46 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус заявил о необходимости сбора средств в размере $31 млрд для разработки вакцины против коронавируса. Об этом 27 июня сообщает UN News.

«По эгидой Еврокомиссии и правозащитной организации Global Citizen состоится мероприятие по сбору средств на борьбу с коронавирусной инфекцией. Цель — собрать $31,4 млрд», — отмечается в заявлении издания.

Данные средства должны пойти на создание эффективных методов для борьбы с угрозой распространения коронавируса.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 9 млн 828 тыс. человек.

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