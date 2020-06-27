Москва, , 20:57 — REGNUM Член Исполкома Корпуса «За чистые выборы», эксперт НОМ Алексей Песков прокомментировал для ИА REGNUM ситуацию, создавшуюся на участке 2573 в городе Раменское Московской области.

«Сегодня нам стало известно, что на участок №2573 в городе Раменское Московской области пришел гражданин, который зарегистрировался как представитель СМИ, через какое-то время нахождения на данном участке заявил о вбросе бюллетеней. По данному факту была проведена проверка нашим ситуационным центром, мы связались с наблюдателем, изучили фото материалы по итогам публикаций в сети по этому вопросу — то есть сделали оперативную комплексную проверку. Конечно, была максимально широко изучена позиция всех участников процесса. Но ни члены комиссии, ни наблюдатели, находящиеся на участке, которые постоянно осуществляют мониторинг и контролируют процесс голосования, ни правоохранители — никто не подтвердил факт возможного вброса бюллетеней», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Алексей Песков.

«Заявление от лица, которое усомнилось в качестве проведения процедуры голосования, будет рассмотрено комиссией в ближайшее время, — уточнил Алексей Песков, — Кроме того, изученные фото материалы, в меру того как их можно проанализировать, ясно говорят об отсутствии каких-либо технических свидетельств такого грубого нарушения».

«Важно подчеркнуть, конечно, что данная активная гражданская позиция демонстрирует совершенно правильный подход, неравнодушие и критический взгляд — это те принципы, которыми должны руководствоваться наблюдатели, чтобы обеспечить чистоту и законность процесса голосования», — уточнил эксперт.

«Однако, хочу резюмировать, что по данному случаю факт вброса бюллетеней не подтверждается. Мы продолжаем мониторинг по всей стране в период проведения голосования по поправкам к Конституции России», — завершил свой комментарий Алексей Песков.