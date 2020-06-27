Москва, 27 июня 2020, 20:57 — REGNUM Член Исполкома Корпуса «За чистые выборы», эксперт НОМ Алексей Песков прокомментировал для ИА REGNUM ситуацию, создавшуюся на участке 2573 в городе Раменское Московской области.
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Продолжаются попытки дискредитации голосования по поправкам. Мнение
«Сегодня нам стало известно, что на участок №2573 в городе Раменское Московской области пришел гражданин, который зарегистрировался как представитель СМИ, через какое-то время нахождения на данном участке заявил о вбросе бюллетеней. По данному факту была проведена проверка нашим ситуационным центром, мы связались с наблюдателем, изучили фото материалы по итогам публикаций в сети по этому вопросу — то есть сделали оперативную комплексную проверку. Конечно, была максимально широко изучена позиция всех участников процесса. Но ни члены комиссии, ни наблюдатели, находящиеся на участке, которые постоянно осуществляют мониторинг и контролируют процесс голосования, ни правоохранители — никто не подтвердил факт возможного вброса бюллетеней», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Алексей Песков.
«Заявление от лица, которое усомнилось в качестве проведения процедуры голосования, будет рассмотрено комиссией в ближайшее время, — уточнил Алексей Песков, — Кроме того, изученные фото материалы, в меру того как их можно проанализировать, ясно говорят об отсутствии каких-либо технических свидетельств такого грубого нарушения».
«Важно подчеркнуть, конечно, что данная активная гражданская позиция демонстрирует совершенно правильный подход, неравнодушие и критический взгляд — это те принципы, которыми должны руководствоваться наблюдатели, чтобы обеспечить чистоту и законность процесса голосования», — уточнил эксперт.
«Однако, хочу резюмировать, что по данному случаю факт вброса бюллетеней не подтверждается. Мы продолжаем мониторинг по всей стране в период проведения голосования по поправкам к Конституции России», — завершил свой комментарий Алексей Песков.
Президент РФ В.В. Путин на пресс-конференции 19 декабря 2019 года выступил против принятия новой Конституции, но допустил изменения существующей. Если первая глава Конституции ("Основы конституционного строя") неприкосновенна, то всё остальное, по мнению президента, менять можно. 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ.