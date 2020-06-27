Вашингтон, , 20:48 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено более 45 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июня сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По данным университета, за последние 24 часа в стране было выявлено 45 255 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число составляет 2 467 837.

Также сообщается, что за сутки в США скончались 629 пациентов с COVID-19 и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 125 039.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране более 670 тысяч человек вылечились от COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня британский минздрав сообщил, что в Великобритании за прошедшие сутки скончались 100 пациентов с COVID-19.