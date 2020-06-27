Москва, , 20:33 — REGNUM Международные наблюдатели высоко оценили организацию голосования по поправкам в конституцию России. Об этом 27 июня они сообщили во время пресс-конференции в медиацентре Союза журналистов России.

«Россия продемонстрировала уникальный опыт в проведении голосования по поправкам в конституцию страны в период пандемии коронавируса», — отметил член палаты депутатов Берлина Гуннар Норберт Линдеманн.

Другие высокопоставленные члены наблюдательных комиссий высказались в похожем ключе.

Напомним, голосование по поправкам в конституцию страны началось 25 июня. Волеизъявление граждан будет продолжаться до 1 июля 2020 года. Подсчет голосов начнется после завершения плебисцита.