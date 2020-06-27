Лондон, , 20:17 — REGNUM В Великобритании за прошедшие сутки скончались 100 пациентов с COVID-19. Об этом в субботу, 27 июня, сообщает британский минздрав.

Таким образом, число жертв осложнений COVID-19 в Соединенном Королевстве с начала пандемии достигло 43 514. Статистика включат как умерших в медицинских учреждениях, так и вне их.

Также в Великобритании было подтверждено 310 250 случаев заражения новым коронавирусом. Только за последние сутки в стране выявили 890 зараженных SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня в министерстве здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана сообщили, что в стране за последние сутки выявили 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, с конца апреля общее число подтвержденных фактов инфицирования в стране достигло 5799.

Читайте также: В Таджикистане за сутки выявили 52 случая заражения коронавирусом