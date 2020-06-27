* «Талибана" — запрещённая в России организация

Кабул, , 20:14 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергли факт получения финансирования со стороны России. Об этом 27 июня сообщает The New York Times.

Заявление последовало в ответ на появление в том же издании информации, о том, что якобы российская военная разведка предлагала террористам вознаграждение в обмен на нападения на американских военных в Афганистане.

Москва подвергла критике данную публикацию, отметив, что журналисты не предоставили никаких доказательств своих слов.

«Мы заявляем нашему народу и всему миру, что мы не являемся орудием в чьих-либо руках, не ведем политику, обеспечения интересов иностранных государств», — отмечается в заявлении террористов.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.