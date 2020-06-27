Курган, , 20:10 — REGNUM В Шадринске Курганской области сотрудники группы задержания городского отдела вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии поймали гражданина, подозреваемого в ограблении своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Наряд вневедомственной охраны получил ориентировку, находясь на маршруте патрулирования,. Грабёж совершил ранее судимый несколько раз 30-летний житель села Красная Нива. Он открыто похитил из квартиры своего приятеля кроссовки, планшет, ветровку и скрылся. Сотрудники Росгвардии быстро поймали грабителя и передали полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело, а похищенное изъяли.

В Кургане сотрудники вневедомственной охраны помогли потушить пожар в автомобиле. Во время патрулирования они проезжали перекрёсток улиц Красина и Коли Мяготина и обнаружили, что у иномарки идёт дым из моторного отсека идет дым. Владелец машины вызывал пожарных. Росгвардейцы поспешили ему на помощь и с помощью имевшегося в служебном автомобиле огнетушителя локализовали воспламенение. Затем прибывшие на место сотрудники МЧС назвали причину возгорания. Ею оказалась неисправность газового оборудования.