Душанбе, , 20:10 — REGNUM В Таджикистане за последние сутки выявили 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, с конца апреля общее число подтвержденных фактов инфицирования в стране достигло 5799. Об этом 27 июня сообщили в министерстве здравоохранения и социальной защиты населения страны.

В министерстве отметили, что с начала эпидемии в стране излечились 4391 человек, что составляет 75,7% от всего числа выявленных случаев заражения. Скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 52 пациента.

Кроме этого, по данным минздрава, на текущий момент в медицинских учреждениях проходят лечение почти 280 пациентов с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки по выздоровлению из клиник страны выписано 60 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей в пятницу, 26 июня, второй сессии верхней палаты парламента Таджикистана депутаты одобрили внесение поправок о введении штрафов за нарушение «масочного контроля». Теперь, если в общественном месте жители страны будут находиться без защитных масок, им грозит штраф в размере 116−290 сомони (780−1,9 тыс. рублей).

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