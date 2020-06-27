Тюмень, 27 июня 2020, 19:56 — REGNUM В Тюменской области возобновляется работа детских лагерей. Такие поправки уже внесены в постановление регионального правительства №120-п о введении режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба губернатора.
Со 2 июля откроются детские санаторно-оздоровительные лагеря. А с 6 июля возобновят работу лагеря пришкольные — с дневным пребыванием.
Также возобновляется работа библиотек. А техникумы и колледжи получили возможность начать принимать от абитуриентов документы и проводить соответствующие вступительные испытания.