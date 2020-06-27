Киев, , 19:31 — REGNUM Из-за наводнения в западных регионах Украины перешли на особый режим работы сотрудники компании «Оператор газотранспортной системы Украины». Об этом сообщил глава компании Сергей Макогон на странице в соцсети Facebook.

«Оператор ГТС Украины перешел на спецрежим работы.. — написал Макогон. — Мы определили все потенциально опасные зоны и разработали меры локализации в случае чрезвычайных ситуаций, а также сценарии переключения газовых потоков».

Он добавил, что бесперебойно и в запланированных объемах осуществляются на данный момент транзит газа в страны ЕС и транспортировка газа украинским потребителям.

Напомним, 27 июня посольство США на Украине на своей странице в соцсети Facebook сообщило, что Украина в ближайшее время получит от США $100 тыс. на ликвидацию последствий наводнения на западе страны.

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